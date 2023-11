Beats Studio Buds: auricolari wireless SPAZIALI a PREZZO WOW (-42%)

Se vuoi delle cuffiette Bluetooth di qualità superiore a un prezzo vantaggioso, non perdere questa occasione che ti sto per segnalare. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le mitiche Beats Studio Buds a soli 109,99 euro, invece che 189,95 euro.

Non ci sono errori di scrittura ma solo uno sconto gigante del 42% che porta il prezzo a terra. In questo momento puoi risparmiare circa 80 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Beats Studio Buds a un prezzo mai visto

Qui siamo certamente di fronte al meglio del meglio non c'è dubbio, e quindi a questo prezzo sono da prendere al volo. Ma andiamo a vedere le loro fantastiche caratteristiche:

Design: hanno un design innovativo che garantisce il massimo del comfort. In confezione troverai 3 misure di inserti in silicone per avere quello perfetto per te.

Connettività: la tecnologia Bluetooth di classe 1 garantisce una connessione perfetta , senza la minima latenza. E si associano con i tuoi dispositivi in un secondo.

la tecnologia Bluetooth di classe 1 garantisce una , senza la minima latenza. E si associano con i tuoi dispositivi in un secondo. Audio: sia per ascoltare musica che per le chiamate non hanno rivali. E puoi parlare anche con i tuoi assistenti vocali.

Robusti: sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4 e quindi li puoi usare anche per fare sport.

sono resistenti all'acqua con certificazione di grado e quindi li puoi usare anche per fare sport. Batteria: godono di un'autonomia pazzesca, di ben 8 ore con una singola ricarica e 24 ore con la custodia.

Insomma siamo di fronte a una di quelle occasione uniche, che sicuramente sparirà presto. Quindi non aspettare troppo, vai subito su Amazon e acquista le tue Beats Studio Buds a soli 109,99 euro, invece che 189,95 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

