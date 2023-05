Sono tra i migliori auricolari Bluetooth oggi sul mercato. A detta di alcuni, addirittura superiore agli AirPods Pro di Apple. Si tratta dei Beats Studio Buds, con cancellazione del rumore, audio spaziale, impermeabilità e autonomia monstre. Il prezzo di listino è di 190€, ma oggi - approfittando dello sconto Amazon del 26% - li aggiungi al tuo carrello a 139,99€, spedizione inclusa.

Beats Studio Buds al minimo storico su Amazon: non farti sfuggire i super auricolari Bluetooth con Audio Spaziale

I Beats Studio Buds offrono un design compatto e leggero con un'ergonomia adatta per un comfort prolungato (all'interno della confezione trovi copriauricolari in tre misure). Ogni auricolare è dotato di driver da 8,2 mm per offrire un audio di qualità, con una risposta dei bassi potenziata per un'esperienza sonora coinvolgente.

Essendo di fascia alta, gli Studio Buds non potevano non supportare la cancellazione attiva del rumore (ANC). Questa funzione consente di bloccare il rumore di fondo indesiderato per creare un'esperienza di ascolto più immersiva. In alternative, gli auricolari offrono la modalità trasparenza che permette di lasciare passare i suoni ambientali quando necessario.

Gli auricolari sono dotati di controlli touch intuitivi per gestire la riproduzione musicale, le chiamate e l'accesso all'assistente vocale del tuo dispositivo. Inoltre, supportano la connessione Bluetooth di classe 1 per collegarsi a dispositivi compatibili, come smartphone, tablet e computer. A proposito, li puoi abbinare sia a dispositivi iOS/iPadOS che Android.

Con l'app Beats per Android, puoi accedere a informazioni e funzionalità come controlli integrati, lo stato del dispositivo (batteria) e aggiornamenti firmware. Queste funzioni sono invece integrate in iOS e non richiedono app aggiuntive. I Beats Studio Buds si integrano automaticamente nell'ecosistema Apple, [...] e gli utenti possono attivare Siri con il comando vocale "Ehi Siri".

Per quanto riguarda l'autonomia della batteria, i Beats Studio Buds garantiscono fino a 8 ore di riproduzione continua senza ANC abilitato e fino a 5 ore con ANC abilitato. Il case di ricarica incluso può fornire ulteriori ricariche multiple, estendendo così l'autonomia complessiva.

