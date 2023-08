Beats Solo3: le MIGLIORI cuffie wireless a un OTTIMO prezzo (-27%)

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere le migliori cuffie senza fili in commercio a un prezzo molto più basso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Beats Solo3 a soli 169 euro, invece che 229,95 euro.

In questo momento dunque puoi avvalerti di uno sconto del 27% che ti fa risparmiare quasi 61 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Devi fare presto ovviamente perché a questa cifra le vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un attimo.

Beats Solo3: 40 ore di autonomia e audio speciale

Queste cuffie wireless sono innanzitutto molto comode, con dei morbidi padiglioni auricolari e l'archetto regolabile che si adatta perfettamente alla testa. Sono pieghevoli e quindi facili da portare ovunque tu voglia. Garantiscono una connessione stabile e senza latenza, grazie alla connettività Bluetooth di classe 1.

Possiedono dei pratici comandi posti sul padiglione sinistro per rispondere alle chiamate e regolare il volume, nonché per gestire le traccie musicali e attivare Siri. Hanno un microfono integrato per le chiamate e una batteria in grado di durare per ben 40 ore con una singola ricarica, grazie al chip Apple W1. E con solo 5 minuti di ricarica avrai altre 3 ore di ascolto.

Assolutamente un'offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Come ti dicevo però devi essere rapido perché la promozione è destinata a durare poco. Per cui vai subito su Amazon e acquista le tue Beats Solo3 a soli 169 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.