Beats Solo 4: meravigliose cuffie wireless con 50h di autonomia e suono TOP

Hai deciso di acquistare delle cuffie wireless che garantiscano un suono eccezionale e che abbiano una batteria della grande? Allora non perdere questa offerta speciale che ti stiamo segnalando. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello le Beats Solo 4 a soli 129 euro, invece che 229,95 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Con questo sconto del 44% avrai la possibilità di risparmiare più di 100 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 25,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Beats Solo 4 a questo prezzo non hanno rivali

Chiaramente le Beats Solo 4 sono cuffie wireless di qualità superiore e quindi normalmente hanno un costo abbastanza alto ma oggi le potrai acquistare quasi a metà prezzo. Se vuoi il meglio del meglio non devi assolutamente perdere questa occasione. Sono progettate per garantire un suono bilanciato e potente grazie a trasduttori da 40 mm.

L'archetto flex-grip e i padiglioni auricolari ergonomici garantiscono il massimo del comfort e anche dopo diverse ore non sentirai il minimo fastidio. Potrai collegarle velocemente ai tuoi dispositivi e sono compatibili con iOS e Android. Inoltre offrono una super batteria che dura fino a 50 ore con una singola ricarica e avrai altri 5 ore di riproduzione in soli 10 minuti. Inoltre le puoi anche usare con il cavetto audio 3,5 mm.

Non trattare perché si tratta veramente di un'occasione più unica che rara. Quindi prima che sparisca e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista le tue Beats Solo 4 a soli 129 euro, invece che 229,95 euro. Completa l'ordine adesso e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.