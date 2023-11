Beats Fit Pro a PREZZO ASSURDO a Black Friday, 80€ in MENO

Se stai cercando degli auricolari wireless che non temono confronti e che garantiscano un suono spettacolare, allora non puoi perdere questa promozione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Beats Fit Pro a soli 169,99 euro, invece che 249,95 euro.

Posso assicurarti che non ci sono errori è tutto vero. Con questo sconto del 32% puoi risparmiare ben 80 euro sul totale. È il prezzo più basso di sempre quindi devi fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 34 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Beats Fit Pro al minimo storico su Amazon

Già il fatto che oggi puoi accaparrarti questi fantastici auricolari wireless al prezzo più basso di sempre è un'ottima ragione per averli. Ma non è l'unica. Vediamo insieme le loro caratteristiche:

Audio: sono dotate di una audio spaziale con rilevamento dinamico della testa che ti permette di avere sempre il suono migliore.

ANC e trasparenza: puoi scegliere una delle due modalità in base alle tue esigenze. Con la modalità di riduzione del rumore (ANC) potrai ascoltare musica e fare chiamate senza disturbi. Mentre con la modalità trasparenza non perderai il contatto con ciò che è intorno a te.

Autonomia: hanno una super batteria che regala un'autonomia di ben 6 ore con una singola ricarica e fino a 24 ore con la custodia.

Potremmo ovviamente parlare del comfort, del chip H1 di Apple e dei comandi vocali, ma il tempo stringe. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi Beats Fit Pro a soli 169,99 euro, invece che 249,95 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.