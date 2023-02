Beats Fit Pro: GRANDE SCONTO su Amazon per gli auricolari in-ear

La comodità degli auricolari wireless in-ear è fuori discussione, apparecchi utili ovunque e per chiunque. Questi ci permettono di effettuare attività di vario genere senza dover rinunciare a tutte quelle azioni che possono risultare scomode a causa dei fili o del collegamento diretto, dall'ascoltare la propria musica in determinati momenti o rispondere a delle chiamate importanti senza interrompere ciò che si sta facendo. Anche Beats si è data da fare in tal senso, e con i suoi auricolari Beats Fit Pro viene incontro ai fruitori con un prodotto di pregio.

Ebbene, se state cercando un prodotto del genere, sappiate che da oggi gli auricolari wireless in-ear Beats Fit Pro sono in offerta su Amazon a soli 174,99€, con un corposo sconto del 30% e circa 75,00€ risparmiati per il vostro portafoglio.

Beats Fit Pro: il top dell'audio in-ear

Questi auricolari sono come detto wireless e in-ear, così che possiate svolgere in tutta comodità le attività giornaliere, dall'allenamento in palestra allo spostamento sui mezzi pubblici in compagnia della vostra musica, o come negli altri esempi che vi abbiamo fatto.

La colorazione di questo prodotto in offerta è nera, e sfrutta il Bluetooth come tecnologia di comunicazione. Si tratta di un prodotto a prova di sudore, cancellazione di rumore, ricarica rapida, e ovviamente microfono integrato. Sono presenti anche copriauricolari in tre misure nel pacchetto insieme alle Beats Fit Pro, ma anche la scheda di garanzia, una guida rapida, un cavo di ricarica, e con custodia di ricarica tascabile.

