BBVA sceglie il 4: 4% di interessi e cashback ogni mese per sei mesi

La banca digitale BBVA offre alle persone che aprono un nuovo conto corrente online il 4% di interessi sulla liquidità presente nel conto e il 4% di cashback ogni mese nei primi sei mesi. In seguito la remunerazione è garantita a lungo termine, con la possibilità di beneficiare fino al 2,1%.

L’offerta è valida per chi apre un nuovo conto corrente BBVA entro l’11 dicembre 2026. Il 4% di interesse lordo annuo per sei mesi viene riconosciuto su una somma compresa tra 0 e 200.000 euro, mentre il tasso eccedente 200.000 euro e fino a 1.000.000 di euro ricevere un tasso d’interesse del 2,10%.

Per quanto riguarda invece la promozione del cashback, quest’ultima è valida sui primi 210 euro di acquisti di ogni mese per un totale di sei mesi. Anche in questo caso l’offerta è valida per tutti coloro che sottoscrivono un nuovo conto BBVA entro l’11 dicembre 2026.

Il conto e la carta di debito BBVA sono a zero spese, ad eccezione della commissione di 2 euro che viene applicata ai prelievi al di sotto dei 100 euro in Italia e nel resto dei Paesi Ue, così come ai prelievi di qualsiasi importo che avvengono al di fuori della zona Ue.

Al termine dei primi sei mesi, la banca spagnola riconosce una remunerazione a lungo termine fino al 31 dicembre 2030. Come previsto dalle condizioni contrattuali, la remunerazione non potrà mai essere inferiore al 25% del tasso BCE. Nel caso specifico, chi è già cliente BBVA da sei mesi oggi può ambire a un tasso del 2,10% se accredita lo stipendio o la pensione, effettua acquisti pari o superiori a 1.000 euro al mese, oppure ha un controvalore medio mensile investito in fondi di almeno 15.000 euro. Il tasso in questione è soggetto a variazione una volta ogni tre mesi.

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