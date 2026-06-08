BBVA: ecco come funziona la remunerazione garantita a lungo termine

Nell’ambito dell’ultima promozione la banca spagnola BBVA offre il 3% di remunerazione sulla liquidità presente nel conto corrente, fino a 1 milione di euro, per sei mesi. Al termine di questi sei mesi, i clienti che rimangono in BBVA beneficiano di una remunerazione garantita a lungo termine, come specificato nella pagina dedicata all’offerta: ma cosa significa ciò?
Significa che si potrà continuare a ottenere un rendimento annuo lordo dal proprio conto corrente. I clienti attivi da più di sei mesi possono ottenere fino al 2% lordo e fino al 31 dicembre 2027, salvo ulteriori proroghe.
Le condizioni per ottenere il tasso più alto
Il 2% annuo lordo di BBVA come remunerazione garantita a lungo termine lo si ottiene se si riesce a soddisfare almeno una di queste tre condizioni: accredito dello stipendio o della pensione sul nuovo conto corrente; acquisti con la carta di debito o carta di credito BBVA del valore complessivo pari ad almeno 1.000 euro ogni mese; 15.000 euro di controvalore medio mensile investito in fondo tramite la banca spagnola BBVA (ad eccezione degli ETF, che sono esclusi da quest’ultimo punto).
Se non si ha modo di soddisfare uno dei tre requisiti appena elencati, si ha comunque modo di accedere ad altri tassi d’interesse sostanziosi, tenendo sempre conto che si parla di remunerazione a lungo termine:
- 1,50% lordo annuo sull’intero saldo del conto corrente se il saldo medio mensile è pari o superiore a 50.000 euro
- 1,25% lordo annuo sull’intero saldo del conto corrente se il saldo medio mensile è pari o superiore a 10.000 euro
- 0,50% lordo annuo sull’intero saldo del conto corrente indipendentemente dal saldo medio mensile del proprio conto (sempre garantito, senza condizioni)
Gli interessi così maturati sono accreditati dalla banca BBVA ogni mese direttamente sul conto aperto in precedenza approfittando dell’attuale promozione attiva.
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