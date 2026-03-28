BBVA offre il 3% di interessi senza vincoli per chi apre un nuovo conto (gratis)

Fai fruttare i tuoi risparmi. Aprendo un conto BBVA gratis, puoi ottenere una remunerazione del 3% senza vincoli, senza costi di gestione e senza obbligo di accredito dello stipendio. L’offerta è valida per chi apre un nuovo conto entro il 7 aprile: ecco tutti i dettagli.

Remunerazione, cashback e servizi gratuiti

Come funziona la promozione BBVA? Il conto, come anticipato, garantisce un rendimento del 3% per i primi sei mesi, con accredito mensile degli interessi direttamente sul conto. I tuoi risparmi crescono in modo costante e trasparente, senza vincoli di permanenza, senza limiti.

Dopo questa fase iniziale, la banca prevede una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027, con aggiornamenti periodici del tasso in base al mercato. Come detto, il conto BBVA non richiede vincoli particolari: nessun obbligo di accredito dello stipendio, nessun saldo minimo e puoi sempre prelevare o utilizzare i fondi in qualsiasi momento.

Inserisci i tuoi risparmi nel salvadanaio digitale e ti frutteranno senza che tu debba fare nulla: avrai sempre la piena disponibilità del tuo denaro liquido. Alla promozione sugli interessi si aggiunge il vantaggio della carta, che premia gli acquisti quotidiani. Nei primi sei mesi, è previsto un cashback del 3% su tutte le spese effettuate con carta, sia fisica che virtuale (con un limite mensile). Il rimborso, poi, verrà accreditato direttamente sul tuo conto.

E una volta terminati i sei mesi promozionali? BBVA offre per un determinato periodo di tempo una remunerazione fino al 2% annuo lordo, un valore comunque superiore rispetto alla media del mercato italiano (secondo i dati forniti dalla Banca Centrale Europea). Dal punto di vista operativo, invece, il conto BBVA include diversi servizi gratuiti (che puoi gestire tramite app), tra cui:

Bonifici SEPA istantanei

Pagamenti F24

Acquisti in valuta estera

Prelievi nell'area Euro

Servizio "Cambio Facile" per trasferire somme da un conto all'altro

Puoi aprire il tuo nuovo conto BBVA online, in pochissimi minuti. Conto e carta BBVA sono gratuiti per sempre: zero canoni, senza stipendio, senza saldo minimo e zero vincoli di permanenza, 3% di remunerazione e 3% di cashback. Una promo così, non si ripeterà più: hai tempo fino al 7 aprile per approfittarne.

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