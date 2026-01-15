Nessun risultato. Prova con un altro termine.
BBVA offre il 3% annuo lordo di interesse sulla liquidità del conto corrente
Gli interessi sono riconosciuti sul saldo del conto corrente, quindi il denaro è sempre disponibile a differenza del conto deposito.
Federico Pisanu
Pubblicato il 15 gen 2026
Nella stragrande maggioranza dei casi i risparmiatori italiani sono costretti ad aprire un libretto di risparmio postale o un conto deposito per ottenere un qualche interesse sui propri risparmi. Come in tutte le cose, però, esistono delle eccezioni: anche nel 2026 l'eccezione che conferma la regola è il conto corrente online di BBVA, con il quale si ottiene il 3% di remunerazione per i primi sei mesi. 

Gli interessi sono riconosciuti sul saldo del conto corrente, quindi il denaro è sempre disponibile, a differenza di ciò che accade con altri prodotti finanziari, uno su tutti il già citato conto deposito. Inoltre, la remunerazione del 3% è senza condizioni, il che significa niente accredito dello stipendio, niente saldo minimo, nessun limite di permanenza. 

Dopo i primi 6 mesi remunerazione a lungo termine 

Al termine del periodo promozionale, BBVA continua a riconoscere una remunerazione a lungo termine, con un tasso aggiornato ogni tre mesi e comunicato in modo chiaro e trasparente a ciascun cliente. Ad oggi, la banca spagnola garantisce la remunerazione fino al 31 dicembre 2027, come si legge nella pagina dedicata all'offerta. 

È sempre BBVA a spiegarci cosa significa remunerazione a lungo termine: in concreto, i clienti che hanno scelto di restare in BBVA per più di sei mesi oggi ricevono una remunerazione dell'1,5% lordo, che è fino a 8,8 volte superiore alla media del mercato secondo gli ultimi dati della Banca Centrale Europea. E tutto questo sempre con la libertà di prelevare i propri soldi in qualsiasi momento. 

Un ulteriore vantaggio è che il conto corrente online BBVA rimane a canone zero per sempre. Nonostante ciò, sono numerosi i servizi inclusi: bonifici SEPA istantanei e ordinari, acquisti in valuta estera, servizio di custodia dei titoli fino al 1° gennaio 2027, salvadanio digitale, prelievo di contanti in Italia e in Ue a partire da 100 euro e stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima.

