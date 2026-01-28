BBVA offre ai nuovi correntisti il 3% di interessi senza vincoli

La banca spagnola BBVA offre il 3% di remunerazione e 3% di cashback nei primi 6 mesi agli utenti che scelgono di aprire un nuovo conto corrente online. Al contrario di quanto accade con altre banche, per accedere al 3% di interessi e al 3% di cashback non vi sono vincoli: non serve accreditare lo stipendio, non è richiesto un saldo minimo e nemmeno una permanenza minima.
Al termine dei sei mesi BBVA garantisce la remunerazione del conto corrente fino al 31 dicembre 2027: il tasso lordo, su base trimestrale, sarà pari al 25% del tasso di remunerazione dei depositi presso la BCE, che può essere consultato all’indirizzo ecb.europa.eu.
Conto e carta sono a canone zero
Il conto corrente BBVA e la carta a esso associata sono a canone zero. Sono inoltre presenti numerosi servizi gratuiti, tra cui bonifici SEPA ordinari e istantanei, il Salvadanaio Digitale, i pagamenti con F24 semplificato, il servizio di custodia titoli fino al 1° gennaio 2027, gli acquisti in valuta estera, lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima e il prelievo di contanti in Ue a partire da 100 euro.
In aggiunta al canone gratuito di conto e carta, più la lista dei servizi appena elencati, un altro vantaggio è dato dalla flessibilità di Pay&Plan, grazie a cui è possibile dilazionare la spesa dei propri acquisti in tre, cinque o dieci rate mensili direttamente via app.
Un ulteriore servizio disponibile è Modalità discreta intelligente: entra in funzione in automatico mentre si utilizza l’app e una terza persona guarda lo schermo, nascondendo in automatico il saldo dalla schermata del telefono.
L’apertura di un nuovo conto corrente BBVA è semplice e veloce, anche nell’eventualità si voglia trasferire l’attuale conto dalla propria banca: in quest’ultimo caso entra in gioco il servizio Cambio Facile, che prevede il trasferimento del conto e dei pagamenti nella banca spagnola da parte dello staff. Infine, l’istituto mette a disposizione di ogni cliente un team italiano di assistenza disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.
