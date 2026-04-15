BBVA ha prorogato la promozione del conto corrente remunerato al 3%

La banca spagnola BBVA ha deciso di prorogare la promozione che offre il 3% annuo lordo sulla liquidità del conto corrente e il 3% di cashback sulle spese mensili effettuate con la carta di debito associata al conto. I nuovi termini fissano l'ultima data utile per aderire all'iniziativa al 30 giugno.

I vantaggi rimangono gli stessi, quindi anche stavolta i nuovi clienti BBVA potranno beneficiare di un conto online a canone zero e di una carta di debito gratuita per sempre. Tra i servizi inclusi del conto si annoverano i bonifici SEPA ordinari e istantanei, gli acquisti in valuta estera, i prelievi senza commissioni a partire da 100 euro in tutta Europa e il Salvadanaio Digitale (servizio gratuito che consente di raggiungere con semplicità i propri obiettivi di risparmio).

Come funziona la promo

Gli utenti che aprono il conto corrente BBVA entro il 30 giugno ottengono il 3% di interesse annuo lordo e il 3% di cashback sugli acquisti per i primi sei mesi, con tanto di liquidazione mensile degli interessi. A differenza di altre iniziative simili, in questo caso non sono richiesti né l'accredito dello stipendio, né un saldo minimo e né un vincolo di permanenza.

La remunerazione degli interessi avviene ogni mese, con l'accredito nei primi giorni del mese seguente. Per seguire in tempo reale l'evoluzione dei propri risparmi è possibile fare riferimento direttamente all'app BBVA, l'applicazione ufficiale della banca spagnola che consente una gestione completa del conto.

Al termine dei primi sei mesi si continuerà a ricevere una percentuale di interesse sulla liquidità presente nel conto corrente online. Riguardo a ciò, BBVA conferma che gli utenti con un conto aperto da più di sei mesi hanno l'opportunità di guadagnare fino al 2% annuo lordo in base all'utilizzo del conto stesso.

Infine, per quanto concerne il cashback, nei primi sei mesi i clienti del conto online BBVA beneficiano del 3% di cashback su tutti gli acquisti effettuati con la carta di debito associata al conto, fino a una spesa massima mensile pari a 280 euro.

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