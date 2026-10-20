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Da BBVA conto corrente remunerato al 4% per 6 mesi e a canone zero per sempre

Da BBVA conto corrente remunerato al 4% per 6 mesi e a canone zero per sempre
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 ott 2026
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BBVA è la banca digitale spagnola che propone un conto corrente remunerato al 4% annuo lordo per sei mesi e a canone zero per sempre. Nell’ambito dell’ultima promo è inoltre possibile ottenere il 4% di cashback sulle spese effettuate ogni mese per sei mesi, fino a un massimo di 50 euro.

Per aprire il conto online BBVA è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata alla promozione e cliccare “Apri il conto gratuito”. Subito dopo si aprirà una nuova pagina con un modulo da compilare: se si seguono i passaggi in modo corretto, bastano cinque minuti del proprio tempo libero.

Pagina offerta BBVA

bbva 4 per cento interessi e cashback

La remunerazione al 4% concessa da BBVA si applica ad un importo massimo di 200.000 euro per un totale di 6 mesi, senza la necessità di accreditare lo stipendio, raggiungere un saldo minimo o qualsiasi altro tipo di vincolo. Conclusi i sei mesi promozionali, i soldi del conto corrente possono continuare a crescere fino al 2,25% annuo lordo, un tasso superiore fino a 11 volte la media del mercato Ue.

Il canone del conto corrente rimane invece a zero per sempre. Inclusi vi sono poi altri servizi gratuiti quali il prelievo di contanti in tutta Italia e nei Paesi dell’Unione europea a partire da 100 euro, gli acquisti in valuta estera (anche nel weekend), i pagamenti con F24 semplificato, e lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima.

Associata al conto corrente BBVA vi è poi anche la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, disponibile sia nel tradizionale formato fisico sia come tessera virtuale. Alla carta di debito è associata la promo cashback al 4% valida sui primi 210 euro di acquisti di ogni mese.

Sia il 4% di interessi sul conto corrente che il 4% di cashback sulle spese effettuate è riconosciuto ai nuovi clienti BBVA che aprono un nuovo conto entro l’11 dicembre.

Pagina offerta BBVA

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