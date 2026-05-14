BBVA è il conto corrente online remunerato al 3% senza vincoli

La banca spagnola BBVA offre un conto corrente online remunerato al 3% nei primi sei mesi senza vincoli, cioè senza la necessità di accreditare lo stipendio, senza la richiesta di un saldo minimo iniziale, e senza un vincolo legato alla permanenza in banca. L’attuale promozione è valida per gli utenti che aprono un nuovo conto entro il 30 giugno 2026 e prevede anche il 3% di cashback su una spesa fino a 280 euro al mese.

Inoltre, il conto corrente BBVA è a canone zero per sempre, così come la carta di debito associata appartenente al circuito di pagamento Mastercard. Tra i servizi inclusi si annoverano i bonifici SEPA istantanei e ordinario, il prelievo di contanti in tutti i Paesi Ue a partire da 100 euro, gli acquisti in valuta estera, la funzionalità Salvadanaio Digitale, più il servizio custodia titoli fino al 1° gennaio 2027.

Remunerazione garantita anche dopo i primi 6 mesi

Al termine del periodo promozionale, la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027 con il tasso aggiornato ogni tre mesi. Dopo i primi sei mesi ogni cliente BBVA può ricevere una remunerazione fino al 2%, a seconda dell’utilizzo del conto corrente, con gli interessi liquidati ogni mese e l’accredito nei primi giorni del mese successivo.

Per beneficiare del tasso di remunerazione più alto dopo i primi sei mesi occorre soddisfare una delle seguenti condizioni:

Accredito dello stipendio o della pensione sul conto corrente online BBVA

Acquisti pari ad almeno 1.000 euro al mese attraverso la carta di debito o carta di credito BBVA

Controvalore medio mensile pari ad almeno 15.000 euro investito in fondi (esclusi ETF) tramite il conto BBVA

Gli spagnoli di BBVA propongono poi ulteriori tassi di remunerazione in base al saldo medio del conto, tra cui l’1,50% lordo annuo se il saldo mensile è pari o superiore a 50.000 euro.

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