Battlefield V: SCONTO SHOCK 80% su Amazon

La saga di Battlefield è tra le più amate di tutto il panorama videoludico e in particolar modo tra coloro che sono gli appassionati degli FPS (First Person Shooter). Per anni, Battlefield si è conteso il ruolo di protagonista del mercato dei giochi sparatutto in prima persona con i titoli della saga di Call of Duty ma, in molti, ne hanno spesso riconosciuto le dovuto differenze e diversità che li hanno resi, negli anni, dei brand che assicurano tanto divertimento e tanta qualità. Oggi Amazon propone uno sconto clamoroso su Battlefield V: un 80% per un prezzo finale di soli 9,99€. Un'occasione davvero ottima di portarvi a casa un videogioco di alto livello.

Battlefield V a 9,99€ con l'80% di sconto proposto da Amazon!

Battlefield V è uno sparatutto in prima persona, sviluppato da DICE e pubblicato da Electronic Arts. È il sedicesimo capitolo in ordine cronologico della serie Battlefield. Il gioco è uscito per PC, PlayStation 4 e Xbox One il 20 novembre 2018. Il gioco continuerà il filone storico del suo precursore Battlefield 1, concentrandosi e basandosi sulle ambientazioni e vicende della seconda guerra mondiale.

Presenti due modalità principali: una campagna single player in cui andrete a seguire una storyline appassionante e coinvolgente ambientata durante i fatti del secondo conflitto mondiale e poi, ovviamente, vi è una modalità multiplayer in cui sarà possibile giocare online con altri giocatori. Si tratta di un titolo molto interessante, uno dei migliori Battlefield degli ultimi anni e averlo a disposizione ad un prezzo così basso è davvero una grande occasione. In questo caso vi verrà fornito, una volta acquistato, un codice con cui potrete riscattare il titolo sulla piattaforma Origin.

Battlefield V è dunque in sconto dell'80% su Amazon per un prezzo finale da far leccare i baffi: 9,99€. Approfittatene!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.