Batteria Portatile Wireless di Samsung ad un prezzo mai visto prima su Amazon

La parte frontale mostra tutta la sua originalità: un rivestimento antiscivolo che permette la ricarica wireless. Mentre su uno dei bordi, la batteria include una porta USB-A e una porta USB-C. Quest'ultimo viene utilizzato solo per caricare la batteria, quindi non è necessario portare un cavo da USB-C a USB-C per caricare lo smartphone. Inoltre, 4 LED indicano il livello di carica della batteria dopo l'attivazione tramite un pulsante.

La capacità di 3,7 V è data a titolo indicativo. Solo i valori di 4,7 V corrispondono all'utilizzo con uno smartphone/console di gioco. Offre quindi una capacità leggermente superiore a quella pubblicizzata. Grazie a ciò, è in grado di caricare tre volte l'iPhone XS, una volta l'iPad Pro 11 e quasi due volte la Nintendo Switch.

Per caricare uno smartphone tramite ricarica wireless invece, la batteria impiega 4 h 49 min, ma soprattutto consuma quasi 7.928 mAh, ovvero quasi il doppio di quanto occorre. Ricordiamo che può caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente ed è presente anche la tecnologia QI ove supportata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.