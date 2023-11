BAT-SCONTO sul set LEGO della Batmobile del Cavaliere Oscuro: BLACK FRIDAY PAZZESCO

Esalta la tua passione per Batman e il cinema con il coinvolgente set LEGO DC Batman Batmobile (76240), un'opera d'arte in mattoncini pensata appositamente per gli adulti. Questo straordinario modello da collezione comprende una Tumbler Batmobile costruibile e dettagliatissima, completa di supporto, insieme alle minifigure di Batman e The Joker.

La Batmobile, iconica e corazzata, è molto più di un semplice veicolo: è un autentico pezzo da collezione che delizierà gli appassionati di Batman e i fan del modellismo. Con dimensioni impressionanti di 16 cm di altezza, 45 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza, questo modello si integra perfettamente con altri set LEGO DC Batman.

Destinato agli adulti, sia fan di Batman che amanti del modellismo, questo veicolo offre un progetto coinvolgente e soddisfacente. Dopo aver assemblato le 2.049 mattoncini LEGO, il risultato è uno spettacolare bicchiere da esposizione.

Il set include istruzioni stampate di alta qualità, rendendo il progetto di costruzione accessibile e appagante. Questo modello fa parte della gamma LEGO pensata per gli adulti, progettata per offrire un'esperienza di costruzione e visualizzazione di alta qualità. La qualità LEGO è garantita dai rigorosi standard dell'industria, assicurando che i mattoncini siano coerenti, compatibili e si collegano perfettamente dal 1958. I componenti LEGO superano test di resistenza e sicurezza globale, garantendo un'esperienza di costruzione sicura e appagante.

Su eBay è possibile acquistare il Set LEGO della Batmobile del Cavaliere Oscuro scontato del 12% per un costo finale di 249,90€.