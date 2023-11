Basteranno 28€ per rendere la tua casa più smart: lo SPEAKER XIAOMI è in SUPER PROMO

Un "smart speaker" è un dispositivo elettronico progettato per rispondere a comandi vocali e svolgere una serie di funzioni utilizzando un assistente virtuale. Oggi su Amazon lo smart speaker di Xiaomi è in maxi sconto del 43% per un costo finale di 28,50€.

43% di sconto sullo Smart Speaker di casa Xiaomi

Con un orologio con display a LED, la tua giornata inizia in modo impeccabile. Questo elegante dispositivo non solo segna l'ora con precisione, ma ti permette anche di svegliarti con la tua musica preferita. Imposta la tua sveglia con i cantanti, le canzoni o i generi preferiti, e inizia la giornata con il ritmo che ami.

Dotato di un Assistente Google integrato, questo smart speaker è il tuo compagno affidabile per una vita moderna. Utilizza comandi vocali per controllare il tuo smart speaker, riprodurre musica, conoscere il meteo, rimanere aggiornato sulle ultime notizie o regolare il volume. Inoltre, grazie al modulo trasmettitore IR integrato, puoi controllare con la voce anche i tuoi elettrodomestici tradizionali, portando l'innovazione nella tua casa.

La potenza di questo dispositivo si riflette nella sua maggiore capacità e nella struttura interna innovativa, che garantisce un suono ricco e nitido da qualsiasi angolazione. Il cono a 360° dell'altoparlante crea un campo sonoro bilanciato, regalandoti un'esperienza audio straordinaria.

E se vuoi elevare ulteriormente l'esperienza musicale, collega due dispositivi dello stesso modello per un audio stereo coinvolgente. E non importa quanto sia grande la tua casa, puoi sincronizzare la riproduzione con più smart speaker e persino effettuare chiamate in vivavoce con Google Duo. Con questo orologio intelligente, il futuro è a portata di voce e musica.

Amazon oggi applica un super sconto del 43% sullo Smart Speaker di Xiaomi per un costo finale di soli 28,50€.

