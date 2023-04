Oggi ti bastano 20€ per questi auricolari wireless impermeabili

Stai cercando delle cuffiette wireless economiche senza però rischiare delusioni? Allora oggi puoi fare un vero colpaccio. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Ordtop a soli 20,99 euro, invece che 32,99 euro.

Un ottimo sconto del 36% che ti permette di risparmiare e avere delle cuffiette Bluetooth eccezionali. Tra l'altro potrai scegliere tra la colorazione nera quella rosa, allo stesso prezzo. Questi auricolari sono comodi e si associano velocemente ai tuoi dispositivi. Offrono un audio eccellente e hanno una batteria che dura lungo.

Auricolari wireless: piccola spesa e grande resa

Questi auricolari wireless sono dotati della tecnologia Bluetooth 5.3 che garantisce una connessione affidabile e senza latenza con i tuoi dispositivi collegati. Hanno degli altoparlanti da 13 mm con bassi profondi e medi e alti cristallini. E grazie alla cancellazione del rumore potrai sia ascoltare la musica che fare chiamate sempre al meglio.

Sono piccoli e leggeri e hanno una forma ergonomica che si adatta perfettamente alle orecchie. Anche la custodia è pensata per poterla tranquillamente mettere in tasca, pesa solo 40 g. Godono di impermeabilità certificata IP7, quindi li puoi usare ad esempio mentre fai sport perché non temono la pioggia e il sudore. E poi sono dotati di una super batteria in grado di durare per 8 ore con una sola ricarica e per 40 ore grazie alla custodia.

Un'offerta davvero da non perdere dunque, a questo prezzo andranno a ruba perciò dovrei essere veloce. Vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Ordtop a soli 20,99 euro, invece che 32,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.