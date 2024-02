BASTA UN TOCCO: Salvavita Pocket BEGHELLI a prezzo occasione per la tua sicurezza!

Quando ci sentiamo fragili, è facile avere paura. Se hai necessità o conosci una persona che vive da sola e potrebbe aver bisogno di aiuto tempestivo, non esitare a valutare l'acquisto di Beghelli Salvavita Pocket a soli 95,99€ grazie al 29% di sconto.

Questo dispositivo è sempre a portata di mano ovunque tu vada, offrendo una combinazione di funzionalità avanzate e praticità senza precedenti, garantendo tranquillità sia per te che per i tuoi cari. Con un design compatto e una serie di caratteristiche intelligenti, è l'accessorio indispensabile per gli anziani, gli amanti dello sport e chiunque voglia godersi la vita senza preoccupazioni.

Chiamate rapide e facili con localizzazione GPS

Con Beghelli Salvavita Pocket, hai il potere di chiamare rapidamente il soccorso in caso di emergenza. Dotato di una nano SIM card integrata e di un pulsante di chiamata SOS dedicato, basta premere un pulsante per stabilire una connessione diretta con il servizio di assistenza, consentendo un intervento tempestivo in situazioni critiche.

Grazie al suo sistema di localizzazione GPS integrato, sia tu che i tuoi familiari potete monitorare la tua posizione in tempo reale e ricevere assistenza immediata in caso di necessità. Inoltre, il sensore di caduta automatico avverte automaticamente i contatti di emergenza in caso di caduta accidentale, garantendo una risposta rapida anche quando non sei in grado di chiamare aiuto.

Acquista Beghelli - Salvavita Pocket per comunicare facilmente con i soccorritori o i tuoi cari senza dover tenere il dispositivo vicino all'orecchio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.