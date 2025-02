Basta spam e tracciamenti: il tool che ti aiuta a mantenere la privacy

Le caselle di posta elettronica sono sempre più sommerse da spam e messaggi indesiderati. Inserire il proprio indirizzo email online è ormai un rischio, poiché i dati vengono spesso raccolti e rivenduti senza consenso. Surfshark Alternative ID è la soluzione perfetta per proteggere la tua identità digitale e ridurre drasticamente lo spam, dal momento che permette di generare email alternative e identità anonime da usare sul web.

In questo momento, puoi ottenere Surfshark Alternative ID incluso nel piano Surfshark Starter, al prezzo di 2,19€ al mese per il piano biennale, con sconto dell’86% e 3 mesi extra gratuiti.

Proteggi i tuoi dati e libera la tua email dallo spam

Surfshark Alternative ID è pensato per chi vuole navigare in sicurezza e preservare la propria privacy online. Ogni volta che un sito web richiede la registrazione con un indirizzo email, invece di fornire il tuo vero contatto, puoi usare un’identità alternativa generata da Surfshark. Questo significa meno spam, meno tracciamento e meno rischi di violazione dei dati.

Con Alternative ID puoi creare email temporanee e anonime per iscriverti a servizi, piattaforme o newsletter, evitando di compromettere la tua casella di posta principale. Nel caso in cui una di queste email venisse compromessa o iniziasse a ricevere troppi messaggi indesiderati, basterà generarne una nuova in pochi secondi.

Grazie all’attuale promozione, puoi attivare Surfshark Alternative ID incluso nel piano Surfshark Starter a soli 2,19€ al mese, grazie a uno sconto dell’86% sul piano biennale e 3 mesi extra gratuiti. Un’occasione imperdibile per chi desidera proteggere la propria privacy e ridurre lo spam senza rinunciare alla comodità di un’esperienza online sicura.

Vai sul sito di Surfshark e attiva l'offerta. C'è anche la possibilità di testare il servizio grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.