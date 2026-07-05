Basta sorprese in estratto conto: passa a SelfyConto di banca Mediolanum

Canone che sbuca dopo il primo anno, commissioni che scopri solo leggendo l'estratto conto, condizioni che cambiano quando meno te lo aspetti: quante volte hai pensato "ah, questo non lo sapevo"? La mossa furba non è correre dietro al bonus più luccicante, ma scegliere un conto che ti dice subito come funziona, senza colpi di scena. Con SelfyConto di Banca Mediolanum è tutto alla luce del solefin dal primo giorno: niente sorprese, promesso.

Un conto che non ti nasconde nulla

SelfyConto è fatto per chi vuole sapere esattamente cosa sta firmando, senza scoprirlo a puntate mese dopo mese. Il conto è online, senza costi che spuntano dal nulla né canoni "gratis il primo anno" che poi diventano un salasso: fai arrivare lo stipendio o usa le carte per almeno 500 euro al mese e resta tutto com'è, chiaro fin da subito. Aprirlo richiede giusto qualche minuto, tutto online, anche con lo SPID: niente filiali, niente firme su carta.

Un conto senza sorprese si vede soprattutto nelle piccole cose: quelle che devono funzionare come promesso, punto e basta. Con SelfyConto puoi:

Fare bonifici online e istantanei, senza costi che spuntano dopo.

Pagare bollette e tasse come F24, MAV e RAV, in modo semplice e senza intoppi.

Ricaricare il telefono o usare Apple Pay e Google Pay, senza pensieri.

Prelevare gratis da qualsiasi bancomat in Italia e in tutta l'area euro, senza limiti a sorpresa.

Se cerchi un conto digitale senza spese, facile da gestire e senza fregature nascoste, vai sul sito ufficiale di SelfyConto e aprilo subito: la vera furbizia è sapere cosa stai firmando, fin dal primo giorno. Apri Selfyconto in pochi step

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