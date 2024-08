Basta prelievi costosissimi agli ATM, ecco il conto multivaluta da AVERE

Stanco di svuotare il portafoglio con prelievi costosissimi agli ATM? Con Revolut non accadrà mai. Dimentica le promesse troppo belle per essere vere, perché questa è reale. La fintech offre ai nuovi clienti 3 mesi di Premium gratis. Basta registrarsi online per la prima volta ed effettuare rapidamente l'upgrade a Premium. Curioso di sapere che vantaggi porta questo conto? Scopriamolo insieme.

Tanti vantaggi contro i prelievi costosissimi agli ATM

Sottoscrivere il piano Premium di Revolut è un po' come trovare un tesoro inaspettato nel vecchio cassetto della nonna. Primo tra tutti i benefit, c’è il programma fedeltà RevPoints: ogni quattro euro spesi ti frutta un punto, con un bonus di benvenuto di ben 2500 punti.

Inoltre, potrai ottenere abbonamenti per il fitness e servizi VPN, utili sia per mantenerti in forma che per navigare in sicurezza. C'è anche un altro grande vantaggio: risparmio del 20% sulle commissioni per i bonifici esteri.

Se viaggi spesso, sarai felice di sapere che con il conto Premium puoi convertire fino a 29 valute diverse senza dover pagare commissioni, dal lunedì al venerdì. Puoi anche prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni.

Registrarsi è facile. Vai alla pagina promozionale di Revolut, inserisci il tuo numero di telefono e premi ‘Invio’. Il sistema automatico ti invierà un link univoco via SMS per installare l'app e completare la registrazione. Ecco i tuoi 3 mesi gratuiti di Revolut Premium. Alla fine di questo periodo, se Premium non ti ha soddisfatto, puoi tornare al piano base senza pagare penali.

Insomma, che aspetti? I tuoi tre mesi di Premium gratis con Revolut ti aspettano se vuoi dire addio ai prelievi costosissimi agli ATM.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione