Basta password, usa le passkey di NordPass: ora solo 1,29€/mese

Le password tradizionali rappresentano da tempo un punto debole per la sicurezza informatica. Fino all'86% degli attacchi alle applicazioni web avviene sfruttando credenziali rubate, un rischio che può comportare gravi conseguenze sia per gli utenti che per le aziende. Oltre ai pericoli legati alla cybercriminalità, c'è anche il problema della gestione delle password: in media, ciascun utente ha circa 170 credenziali da ricordare.

La soluzione arriva con NordPass e la sua innovativa tecnologia delle passkey, che permette di dire addio alle password tradizionali e di adottare un sistema di accesso rapido e sicuro basato sulla biometria o su codici univoci. Grazie all'attuale offerta, puoi attivare il piano biennale a un prezzo vantaggioso di 1,29 euro al mese, con uno sconto del 56% e 3 mesi extra gratuiti inclusi.

Perché le passkey sono nettamente più sicure delle password

Le passkey funzionano attraverso un sistema che utilizza il riconoscimento biometrico, come l'impronta digitale o il riconoscimento facciale, eliminando il bisogno di inserire lunghe e complicate password. Non solo migliora la sicurezza, ma semplifica anche l'accesso ai siti web e alle app, rendendo l'esperienza utente più fluida e intuitiva.

Per le aziende, NordPass offre Authopia, uno strumento gratuito che permette di integrare facilmente le passkey nei propri siti web o servizi digitali. Questa tecnologia non solo aumenta la sicurezza degli account, ma a livello aziendale contribuisce anche a migliorare le conversioni e le registrazioni grazie alla facilità di utilizzo. I clienti possono accedere ai propri account in pochi secondi, senza rischiare di cadere vittime di attacchi di phishing o furto di credenziali.

Utilizzare NordPass significa anche avere a disposizione un gestore di password avanzato, in grado di archiviare le credenziali in modo sicuro, generare password uniche e complesse e avvisare in caso di violazione dei dati. Con la politica zero-knowledge, NordPass garantisce che solo tu possa accedere alle tue informazioni sensibili.

Se sei alla ricerca di una soluzione che offra sia sicurezza avanzata che una migliore esperienza utente, non lasciarti sfuggire l'offerta speciale: attiva oggi stesso il piano biennale a soli 1,29 euro al mese, con uno sconto del 56% e 3 mesi gratuiti. Per attivarla vai sul sito di NordPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.