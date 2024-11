Basta pagare commissioni su ogni transazione

Tot è il conto aziendale intelligente pensato per aiutarti a semplificare la gestione finanziaria della tua impresa, con un risparmio notevole anche sui costi. Con l'apertura del conto, che avviene interamente online, avrai subito una soluzione business con IBAN italiano che include bonifici SEPA istantanei, SDD, F24, deleghe I24, pagamenti pagoPA e RiBa. Il grosso vantaggio? Tutto questo è disponibile per te a zero commissioni.

Tot: il conto online flessibile a zero commissioni

Una volta deciso di aprire il conto puoi scegliere il piano più adatto alle tue esigenze: che si tratti di una piccola o di una media impresa, potrai trovare ciò che ti serve per la gestione finanziaria dell'attività, senza costi nascosti e con tutto quello che ti serve incluso e gestibile interamente online senza code in banca.

Da una parte hai quindi tutte le operazioni bancarie già incluse nel tuo abbonamento, in più potrai contare su strumenti di amministrazione semplificati come l'integrazione con il Cassetto Fiscale Online che ti permetterà di effettuare la riconciliazione bancaria in automatico, esportare i dati per la prima nota e pagare i tuoi fornitori con un semplice clic.

Vista la natura del conto che guarda alle imprese parliamo anche di una interfaccia che consente il login anche per i collaboratori: avrai il potere di delegare alcune funzioni a chi lavora per te, occupandoti poi solo della parte amministrativa, ad esempio approvando pagamenti già predisposti.

Il conto è protetto da misure di sicurezza avanzate che garantiscono la protezione dei tuoi dati finanziari: inoltre, per qualsiasi incombenza, potrai contare su un supporto clienti dedicato pronto a rispondere a qualsiasi domande e a risolvere eventuali problematiche.

Semplifica la gestione finanziaria della tua impresa e smetti di pagare commissioni extra sulle tue transazioni grazie a Tot, il conto pensato per le piccole e medie attività. Aprilo online.

