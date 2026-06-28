Basta navigare esposto: TotalAV ti protegge ovunque a meno di 2€ al mese

Ogni volta che apri il browser stai potenzialmente esponendo il tuo dispositivo a minacce invisibili. Virus, siti di phishing, malware nascosti nei download: il rischio è reale ed è lì ogni giorno, anche quando non te ne accorgi. La buona notizia è che proteggersi oggi costa pochissimo. TotalAV, uno degli antivirus più premiati del 2026, è disponibile a partire da soli 19€ all'anno.

TotalAV: sicurezza totale mentre navighi

Che tu stia lavorando dal laptop o navigando per svago, la minaccia più comune arriva da un link su cui clicchi senza pensarci: una mail apparentemente legittima, un sito contraffatto, una pagina che imita quella della tua banca. Il WebShield di TotalAV blocca i siti malevoli prima ancora che si carichino, riducendo il rischio di phishing e download pericolosi. In pratica: il pericolo viene fermato prima che tu possa anche solo vederlo. Le funzionalità di sicurezza incluse nel piano da 19€ coprono tutto il necessario:

Protezione in tempo reale contro virus e malware

contro virus e malware WebShield contro siti di phishing e truffe online

contro siti di phishing e truffe online Scansione anti-malware programmabile e on-demand

programmabile e on-demand Monitoraggio data breach per sapere se i tuoi dati sono stati compromessi

per sapere se i tuoi dati sono stati compromessi Browser Cleanup per eliminare cookie di tracciamento e cronologia

A questo si affianca una protezione in tempo reale che scansiona costantemente download, installazioni ed eseguibili ogni volta che vengono aperti. E lo fa senza rallentare nulla: TotalAV gira in background senza impattare significativamente su navigazione, lavoro o streaming. I numeri confermano l'efficacia: TotalAV ha ottenuto un tasso di rilevamento del 99,6%, collocandosi tra i migliori antivirus del 2026. 19€ l'anno: il prezzo della tranquillità: il piano Antivirus Pro copre fino a 3 dispositivi ed è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS. Tutto il necessario per navigare protetto ogni giorno, ovunque e su qualsiasi dispositivo. E se hai dubbi? Tutti i piani TotalAV includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Zero rischi, protezione immediata.

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