Basta limiti! Proteggi tutti i dispositivi con McAfee+ a 64,95€

I dispositivi sono tanti? Dite addio ai limiti con McAfee+, l'antivirus che vi permette di proteggere un numero illimitati di dispositivi, tra PC, smartphone, portatili e tablet, supportando tutti i principali ecosistemi (Windows, MacOS, Android, iOS e anche Chrome OS).

Il pacchetto in promozione permette di risparmiare 85€ sul prezzo finale, che scende a 64,95€ invece che 149,95€.

McAfee+: protezione tutto in uno

McAfee+ include un antivirus con cui è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi. Permette di rilevare tutte le minacce più recenti e restare al sicuro da qualsiasi attacco o intrusione non autorizzata.

Tra le funzionalità aggiuntive è presente una VPN automatizzata che si attiva sulle reti non sicure. Navigate senza pensieri anche quando vi collegate ai Wi-Fi pubblici, al centro commerciale o nei locali, rimanendo al riparo da possibili malintenzionati.

Il gestore delle password di McAfee+ consente di proteggere le credenziali degli account in un unico posto, generandone di nuove più forti e robuste. Compila anche in automatico i campi d'accesso, velocizzando il login da tutti i vostri dispositivi.

Analizzando la rete con un servizio dedicato al monitoraggio dell'identità, l'antivirus vi notifica eventuali violazioni che interessano i vostri dati. Nel caso siete stati vittime di un furto dati, un team di esperti vi aiuterà a ripristinare i documenti e il credito. Sarete inoltre assistiti se avete perso le vostre carte di pagamento, McAfee vi aiuterà ad annullarle e sostituirle semplificando le procedure.

Non manca uno strumento per l'eliminazione definitiva dei file, che consente di non lasciare tracce per eventuali recuperi. Particolarmente utile per documenti contenenti informazioni personali essenziali da distruggere definitivamente. L'estensione per la protezione web vi aiuta infine a navigare in totale sicurezza, bloccando in automatico i siti web pericolosi.

McAfee+ offre una garanzia sulla rimozione dei virus. Nel caso in cui il software non riesca ad eliminare un malware dai dispositivi, sarete rimborsati dell'importo pagato relativo al periodo corrente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.