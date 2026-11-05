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Basta descrivere l'idea: come funziona il nuovo creatore di siti e app IA di IONOS a 1 euro

Crea siti web e app descrivendo la tua idea in chat: IONOS lancia offre il piano Starter con dominio, SSL ed e-mail inclusi.
Basta descrivere l'idea: come funziona il nuovo creatore di siti e app IA di IONOS a 1 euro
Crea siti web e app descrivendo la tua idea in chat: IONOS lancia offre il piano Starter con dominio, SSL ed e-mail inclusi.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 nov 2026
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Il nuovo creatore di app e siti web con intelligenza artificiale di IONOS è perfetto per mettere in piedi un'applicazione o un sito web professionale in poco tempo e senza competenze di programmazione. Ti basta descrivere cosa desideri all'interno di una semplice chat per consentire all'intelligenza artificiale di generare il sito web, l'applicazione per i clienti o lo strumento personalizzato, occupandosi di struttura, testi e grafica. Il pacchetto d'ingresso Starter è attualmente disponibile a una cifra simbolica grazie a una promozione che riduce il canone iniziale da 25 euro a solo 1 euro per il primo mese (con rinnovo successivo a 19 euro mensili + IVA).

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Il piano mette a disposizione anche 150 crediti AI al mese, template specifici ottimizzati per numerosi settori commerciali, la possibilità di andare online con un solo clic e un certificato di sicurezza SSL integrato per proteggere le connessioni dei visitatori.

Oltre all'interfaccia di generazione automatica, l'infrastruttura sottostante poggia su standard tecnici di fascia enterprise: l'hosting è localizzato in data center europei conformi al GDPR, garantendo elevata velocità di risposta e piena tutela dei dati. Nella sottoscrizione sono già inclusi un dominio personalizzato in omaggio per un intero anno e una casella di posta elettronica professionale. In più, hai la sicurezza aggiuntiva della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni per testare la piattaforma senza vincoli rigidi.

Perfetta se hai un'attività da promuovere, vuoi lanciare un portale di servizi o desideri creare un prototipo funzionale senza scrivere una riga di codice, questa formula a 1 euro sul sito ufficiale IONOS è molto interessante.

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