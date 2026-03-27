Basta con i rincari di Spotify: prova gratis Amazon Music o Apple Music

Dopo l'aumento dei prezzi degli abbonamenti nello scorso anno, Spotify sta iniziando una nuova campagna di rincari. La piattaforma ha preso questa decisione per il momento negli USA, in Estonia e in Lettonia. Ma il trend va verso una direzione ben precisa, che potrebbe toccare presto anche gli utenti italiani.

Se vuoi provare un altro servizio oppure sei indeciso su quale app di streaming musicale scaricare per la prima volta, il consiglio è di provare Amazon Music e Apple Music.

Entrambe propongono una prova gratis fino a 3 mesi per testare un servizio che non ha niente da invidiare a Spotify. Andiamo a scoprirlo.

Amazon Music e Apple Music, ovvero le principali alternative a Spotify

Il primo punto da evidenziare è che tutte e due costano meno di Spotify: 10,99€ al mese contro gli 11,99€ dell'app svedese. E, come accennavamo, offrono la possibilità di una prova gratuita fino a 3 mesi. Una cosa che Spotify non concede a chi si iscrive per la prima volta.

Amazon Music mette a disposizione un catalogo di oltre 100 milioni di brani, ma al suo interno sono disponibili anche playlist, podcast e 1 audiolibro al mese. La qualità di ascolto è notevole, grazie all'audio spaziale e alle tecnologie Dolby Atmos e 360 Reality.

Il catalogo di Apple Music è lo stesso a livello quantitativo, e a questo aggiunge contenuti esclusivi come concerti e interviste. Audio spaziale e definizione lossless (una vera chicca per gli amanti del suono puro) riproducono i brani come se si stessero ascoltando in studio.

Per quanto riguarda la prova gratuita, i nuovi utenti che vogliono provare gratis Amazon Music non devono tergiversare troppo: scade il 2 aprile. Per provare Apple Music non ci sono scadenze: 1 mese di prova gratis per tutti i nuovi utenti e 3 mesi per chi acquista un dispositivo Apple idoneo.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.