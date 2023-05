Basta abbonamenti! Con pCloud paghi una volta e fai backup per sempre

Se avete la necessità di mettere al sicuro i vostri dati, tra documenti e file multimediali di ogni tipo, starete sicuramente cercando un servizio cloud. La maggior parte di questi tuttavia, sono disponibili con un abbonamento, imponendo un costo mensile o annuale che va ad aggiungersi alle spese. Qualcosa di cui è possibile liberarsi con pCloud, un servizio che offre uno spazio cloud a vita, che pagherete una volta sola e sarà per sempre vostro!

pCloud: lo spazio su cloud è vostro per sempre

Un servizio cloud è fondamentale per evitare perdite accidentali dei dati, in particolar modo se siete dei professionisti. Le minacce informatiche che possono causare ciò sono diverse e sempre in agguato. I ransomware sono dei malware che possono compromettere in maniera definitiva i vostri lavori e le vostre informazioni.

Altri fattori, come la corruzione del file system, un malfunzionamento delle unità di archiviazione o degli sbalzi di tensione, possono causare una perdita dei dati, delle volte irrecuperabile.

Naturalmente, è necessario prendere le dovute precauzioni per evitare queste situazioni spiacevoli. Una di queste è pCloud, un servizio di archiviazione online sicuro, affidabile e con tanti strumenti utili per la gestione e la condivisione dei file. Potrete infatti condividere link e richieste file, invitando anche gli utenti a collaborare nelle vostre cartelle.

La piattaforma fa uso di certificati TSL/SSL, crittografando i dati con specifica AES 256-bit non appena li caricherete sul cloud. Vengono inoltre effettuate 5 copie di ogni dato su server differenti. Se avete delle foto o dei video, potete anche riprodurli direttamente dalla piattaforma, grazie al lettore integrato. Si può inoltre effettuare un ripristino sia dei dati che del proprio account, di una versione vecchia fino a 20 giorni.

Se possedete già dei dati presso altri servizi, potrete effettuare il trasferimento tramite lo strumento integrato e compatibile con Dropbox, Google Drive, OneDrive, Google Photos e anche Facebook. Potete avere tutto questo scegliendo il piano da 500GB o 2TB, entrambi in sconto del 65%. Una volta effettuato l'acquisto, lo spazio sarà vostro per sempre!

