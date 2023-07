Basta abbonamenti! Acquista ora 500GB a vita con pCloud

Se volete pagare una volta sola un cloud capiente tutto vostro, allora è tempo di passare a pCloud. Acquistando il piano Premium a vita, otterrete ben 500GB a soli 199€, grazie a una promozione che sconta il prezzo del 65%.

Con pCloud beneficerete di numerose funzionalità per la condivisione dei file con altri utenti, nonché per la sicurezza dei file e la sincronizzazione automatica con i dispositivi.

pCloud: 500GB da pagare una volta sola

Acquistando per sempre 500GB con pCloud, avrete a disposizione una piattaforma davvero sicura e completa di funzionalità. Il cloud è progettato per la collaborazione tra utenti, dando la possibilità di condividere link e richieste di file, invitare gli utenti nelle cartelle condivise, ottenendo statistiche dettagliate per ogni link e personalizzandone titolo, immagine e descrizione.

I file multimediali memorizzati saranno tutti interamente riproducibili all'interno del cloud, senza la necessità di scaricarli. La piattaforma include infatti un lettore multimediale per foto e video, in grado di riprodurre i contenuti senza alcun limite di dimensione o velocità.

pCloud rende anche facile ripristinare vecchie versioni dei file o dell'intero archivio cloud, nel caso aveste apportato delle modifiche accidentali. È possibile effettuare ripristini fino a 30 giorni prima della modifica, recuperando la versione preferita. Il caricamento dei file è inoltre supportato anche tramite URL.

Il cloud fa uso di tutte le protezioni più recenti in ambito di sicurezza informatica, come certificati di sicurezza TSL/SSL, crittografia AES a 256-bit e backup automatizzati con differenti copie distribuite su diversi server. È inoltre possibile aggiungere un grado in più di crittografia con Encryption, che permette la cifratura dei file direttamente nei dispositivi.

Se avete dei dati già caricati in altri servizi, potete facilmente trasferirli su pCloud. È possibile farlo da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Foto.

Approfittate ora dell'offerta e fate vostro un cloud da 500GB così completo una volta per tutte!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.