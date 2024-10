Basta 1€ per passare alla Fatturazione Elettronica di Aruba

Se è tuo interesse cambiare servizio di fatturazione elettronica, o hai scelto di salutare il vecchio commercialista per sposare gli strumenti disponibili online, segnaliamo l'offerta in corso sul sito di Aruba, che consente di passare alla sua Fatturazione Elettronica al prezzo simbolico di 1 euro per 3 mesi. Al termine, il servizio si rinnova a 29,90 euro per 1 anno, con la possibilità di disdire il contratto prima del rinnovo.

Uno dei principali punti di forza della Fatturazione Elettronica di Aruba è il servizio modulare e completo offerto dalla società italiana specializzata nel settore del web hosting e dei data center, riuscendo ad adattarsi a qualsiasi tipo di esigenza da parte degli imprenditori e liberi professionisti.

Fatturazione Elettronica di Aruba a 1 euro per 3 mesi

Al momento sono più di 950 mila le partite IVA che hanno scelto di aderire al servizio Fatturazione Elettronica promossa da Aruba. Un dato ancora più importante riguarda la percentuale dei clienti soddisfatti: il 98% si dichiara contento della piattaforma progettata dalla società tech italiana.

Come già anticipato qui sopra, il fiore all'occhiello è rappresentato dai moduli aggiuntivi che ciascun cliente può scegliere per personalizzare il proprio servizio. Questi i moduli disponibili:

Documenti : gestione dell'intero ciclo di vendita in modo professionale

: gestione dell'intero ciclo di vendita in modo professionale Incassi e pagamenti : gestionale completo per la gestione di pagamenti di rate, fatture e incassi

: gestionale completo per la gestione di pagamenti di rate, fatture e incassi WooCommerce : importazione degli ordini effettuati sul proprio sito di e-commerce

: importazione degli ordini effettuati sul proprio sito di e-commerce Ordini elettronici : modulo per diventare un fornitore a norma per le strutture del SSN (Servizio Sanitario Nazionale)

: modulo per diventare un fornitore a norma per le strutture del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) Delega commercialista : collaborazione online con il proprio commercialista

: collaborazione online con il proprio commercialista Multiutente : condivisione con i propri collaboratori

: condivisione con i propri collaboratori Spazio aggiuntivo: aggiunta di GB extra al proprio spazio

Grazie alla promozione in corso è possibile passare alla Fatturazione Elettronica di Aruba alla cifra simbolica di 1 euro per 3 mesi. Maggiori dettagli sull'iniziativa su questa pagina del sito Aruba.

