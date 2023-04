Baseus Caricatore USB-C rapido: GRANDE OFFERTA su Amazon da oggi

Come tristemente vi sarete accorti, la batteria dei nostri dispositivi mobili (che siano smartphone o console o altro) tende a scaricarsi sempre sul più bello, qualunque sia l'utilizzo che ne fate, dal gioco, al lavoro, o semplicemente vivendo la vita di tutti i giorni. Senza contare che, con il passare del tempo e l'invecchiamento del macchinario, ne risente inesorabilmente anche la durata standard della batteria. Per questo aziende come Baseus hanno deciso di creare dei Caricatori USB rapidi, per dare una seconda vita alla nostra batteria nel modo più semplice possibile.

Se siete in cerca di un caricabatterie rapido con porta USB-C, sappiate che potrete ora aggiudicarvi in offerta su Amazon il caricatore rapido USB-C Baseus a soli 49,59€ con uno sconto del 25% sul totale che era invece di 69,99€. inoltre acquistando due articoli, ci sarà un ulteriore 5% di sconto.

Caricatore rapido Baseus: potenza e carica

Il punto di forza di questo dispositivo è senza dubbio la velocità della ricarica, con una singola porta USB-C che supporta una potenza massima di 100 W, mentre la porta USB-A supporta una potenza massima di 60 W. Sappiate poi che il prodotto possiede la tecnologia di raffreddamento Baseus (BCT), che utilizza la nanotecnologia per stimolare l'effetto di risonanza a infrarossi per accelerare la rapida dissipazione del calore, migliorandone l'efficacia.

Il caricatore rapido Baseus 100W USB-C è compatibile con diversi protocolli di ricarica rapida come PD3.0, QC4+, QC3.0, SCP, MTK e adatto per MacBook / Pro / Air, iPhone, iPad, Galaxy, Huawei, Xiaomi, Lenovo, ecc.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.