Baseus 100W Caricatore USB-C: 30% di SCONTO su Amazon applicando il coupon

La velocità con cui le batterie dei nostri dispositivi mobili si scaricano aumenta sempre di più col passare del tempo dall'acquisto, e arriverà prima o poi un momento in cui dovremo ricaricarli almeno un paio di volte al giorno. Una cosa assai scomoda, ma con cui abbiamo ormai imparato a convivere. Che abbiate questo problema o che siate semplicemente previdenti, insomma, avere con sé un caricatore non rimanere con la batteria a zero è cosa buona e giusta. In questi casi entrano in gioco prodotti come il Caricatore USB-C 100W Baseus di cui vi parliamo, che potrete sfruttare in tutta comodità.

Se state cercando un prodotto di questo genere, sappiate che da oggi su Amazon il Caricatore USB-C 100W Baseus è in offerta a soli 48,99€ usufruendo quindi di uno sconto del 30% se deciderete di applicare il coupon.

Caricatore USB-C 100W Baseus: ricarica tascabile

Grazie a questo prodotto potrete immediatamente dire addio ai vecchi caricatori ingombranti. Infatti questo caricatore da tavolo offre con un solo caricatore la possibilità di ricaricare rapidamente il vostro telefono, tablet e laptop USB-C fino a 4 dispositivi contemporaneamente.

Questo caricabatterie da tavolo USB-C 100W Baseus è più piccolo del 10% rispetto al prodotto GaN2, ma senza sacrificare le prestazioni, occupa meno spazio e mantiene in ordine la scrivania mentre ricarica il telefono, il tablet e il laptop.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.