Barba perfetta con il rasoio elettrico Braun Serie 9 Pro: MAXI SCONTO su Amazon

Braun è un marchio tedesco conosciuto per la produzione di elettronica di consumo e apparecchiature per il benessere personale. Oggi Amazon applica uno sconto del 15% sul rasoio elettrico Braun Series 9 Pro per un prezzo finale di 299,99€.

Braun e Amazon lanciano lo sconto sul rasoio elettrico definitivo

Il rasoio da uomo Braun Series 9 Pro, ora potenziato con la testina ProHead, offre una rasatura efficiente e delicata a ogni passata, indipendentemente dalla lunghezza della barba, che sia di 1, 3 o 7 giorni. Grazie al suo innovativo rifinitore ProLift, questo rasoio elettrico è in grado di sollevare e tagliare i peli più ostinati con facilità, garantendo risultati impeccabili.

La tecnologia avanzata di Braun, inclusa la tecnologia Sonica, rende questo rasoio fino al 10% più veloce rispetto al precedente modello della Serie 9, senza sacrificare la delicatezza che caratterizza Braun. La rasatura è più veloce e più confortevole che mai.

Per mantenere il rasoio in perfette condizioni, Braun include la Stazione SmartCare 5 in 1, che permette di pulire e ricaricare il dispositivo con un semplice tocco di un pulsante, garantendo che il rasoio sia sempre pronto all'uso.

Prodotto in Germania e progettato per durare fino a 7 anni, questo rasoio da uomo è anche completamente impermeabile, consentendo l'uso con schiuma, gel o anche sotto la doccia, offrendo una flessibilità e comodità superiori nella tua routine di rasatura. Braun Series 9 Pro è l'emblema dell'innovazione e dell'eccellenza tedesca nel mondo della cura personale maschile.

Il rasoio elettrico Braun Series 9 Pro è attualmente in sconto su Amazon del 15% per un prezzo finale di 299,99€.

