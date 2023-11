Barba perfetta con il rasoio elettrico Braun in SUPER SCONTO (-25%)

Il kit regolabarba uomo Braun MGK7 è la soluzione completa per il grooming maschile, offrendo un set versatile di funzioni per prendersi cura di ogni aspetto del tuo aspetto. Questo strumento è progettato per regolare i peli di qualsiasi lunghezza, consentendoti di perfezionare la tua barba, viso, testa, orecchie e naso, oltre a offrire una rasatura maschile del corpo impeccabile.

La testina del rasoio elettrico barba e capelli è affilata, veloce ed efficiente, con un'ampia area di taglio che consente di tagliare i peli con precisione in ogni passata. Grazie al design intelligente, puoi ottenere il tuo look desiderato con meno passate, risparmiando tempo e sforzi.

Il kit offre un controllo assoluto dalla testa ai piedi, grazie al motore AutoSense e al pettine di precisione con il 20% di plastica in meno, garantendo una rifinitura senza sforzi per baffi, pizzetto, barba incolta o peli corporei.

Con lame affilate di lunga durata, questo rasoio elettrico corpo uomo e tagliacapelli uomo è costruito per durare, assicurando un taglio di capelli uniforme ed efficace di qualsiasi lunghezza. Con l'ingegneria tedesca avanzata, il dispositivo è completamente impermeabile al 100%, consentendo un uso sicuro e pratico anche sotto la doccia. La potente batteria Li-Ion da 100 minuti assicura sessioni prolungate senza preoccupazioni.

Su Amazon è presente uno sconto del 25% sul rasoio elettrico Braun, costo finale d'acquisto: 44,99€.