Barba perfetta con il Rasoio Braun Series 6 al 33% di sconto

Il rasoio elettrico Braun offre un'esperienza di rasatura all'avanguardia, progettata per offrire profondità e comfort sulla pelle. Dotato di una testina SensoFlex e lamina SensoFoil, il rasoio è appositamente progettato per ridurre al minimo la pressione sulla pelle. La tecnologia AutoSense incorporata rende questo rasoio eccezionalmente efficiente anche su barbe difficili. Grazie alla sua capacità di rilevare e adattare automaticamente la potenza alla densità della barba, il rasoio cattura e taglia più peli ad ogni passata.

Alimentato da una batteria Li-Ion, il rasoio offre fino a 3 settimane di rasatura con una durata di 50 minuti. La funzione di ricarica rapida, con soli 5 minuti, consente di ottenere una rasatura completa, ideale per chi è sempre in movimento.

La versatilità è un punto di forza di questo rasoio, essendo completamente impermeabile e adatto per l'utilizzo Wet&Dry. Questa caratteristica consente una rasatura comoda sotto la doccia o con l'uso di schiuma o gel per una sensazione di freschezza e comfort.

Il rasoio elettrico Braun include una base di ricarica e un accessorio regolabarba uomo, che permette di creare stili di barba diversi con lunghezze variabili da 0,5 mm a 7 mm. Il marchio Braun, rinomato per la sua eccellenza e innovazione, si conferma come una scelta affidabile per chi cerca un rasoio che coniughi prestazioni avanzate e comfort senza compromessi.

