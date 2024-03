Barba IMPECCABILE con il Rasoio Philips con 14 IMPOSTAZIONI di lunghezza in OFFERTA TOP

Per avere una barba sempre impeccabile, non farti scappare la mega offerta sul Rasoio Philips OneBlade Pro 360! Oggi è disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad uno sconto del 9% ed un ulteriore coupon di sconto di 9 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo direttamente a casa domani stesso. Cosa aspetti? La promozione sta per scadere!

Rasoio Philips OneBlade Pro 360: tutte le modalità di utilizzo

Il Rasoio Philips OneBlade Pro 360 è dotato di una innovativa lama 360: può flettersi in tutte le direzioni per consentire un contatto e un controllo costanti sulla pelle, rifinire e radere facilmente anche le zone più difficili da raggiungere con meno passate e maggiore comfort.

Grazie alla tecnologia OneBlade, la lama ha dei movimenti estremamente rapidi (12.000 al minuto) ed è efficace anche sui peli più lunghi. Il doppio sistema di protezione, costituito da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole.

Puoi rifinire la barba ad una lunghezza uniforme con il pettine dotato di 14 impostazioni di lunghezza (0,4-10 mm), creare contorni perfetti grazie alla lama a doppia direzione di taglio e radere facilmente i peli di qualsiasi lunghezza.

Il sistema di protezione della pelle assicura un ulteriore livello di protezione sulle aree più sensibili. In più la lama in acciaio inossidabile dura fino a 4 mesi di utilizzo per mantenere una sensazione di freschezza e compare un'icona di rimozione quando è il momento di sostituirla.

Il Rasoio Philips OneBlade Pro 360 oggi è disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad uno sconto del 9% ed un ulteriore coupon di sconto di 9 euro da applicare al momento dell'ordine. Cosa aspetti? La promozione sta per scadere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.