BARBA IMPECCABILE con il Rasoio Elettrico Philips ad un prezzo stracciato: OFFERTA LAMPO

La rivoluzionaria tecnologia OneBlade di Philips offre una rasatura impeccabile con una lama dai movimenti estremamente rapidi, effettuando ben 12.000 tagli al minuto per una performance eccezionale anche su peli più lunghi. Il sistema di protezione doppio, composto da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, assicura una rasatura agevole e confortevole, progettata per tagliare la barba senza irritare la pelle.

Il dispositivo è concepito per offrire versatilità nella cura della barba, permettendo di rifinirla a una lunghezza uniforme con il pettine 5 in 1 (1-5 mm). La lama a doppia direzione di taglio consente di creare contorni precisi, mentre la capacità di radere facilmente i peli di qualsiasi lunghezza aggiunge flessibilità al processo di rasatura.

La praticità di ricarica sempre e ovunque è garantita dal cavo di ricarica USB-A, rendendo OneBlade ideale per la routine quotidiana o per chi è in movimento. La lama in acciaio inossidabile mantiene la sua efficacia per fino a 4 mesi di utilizzo, segnalando la necessità di sostituzione con un'icona di rimozione sulla lama.

La totalmente impermeabilità (IPX7) del OneBlade semplifica la pulizia, consentendo di sciacquarlo sotto l'acqua corrente e di eseguire la rasatura anche sotto la doccia, con o senza schiuma, a seconda delle preferenze personali.

Oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 29% sul rasoio elettrico Philips che viene venduto alla cifra finale di 34,99€.