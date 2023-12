Barba impeccabile con il Rasoio Elettrico Braun Serie 5 al 21% di SCONTO

Braun è un'azienda leader nel settore della cura personale e in generale è un marchio molto presente nel mondo dell'elettronica. Oggi, il rasoio elettrico Braun Serie 5 è in sconto del 21% e in vendita al prezzo finale di 79,99€.

Maxi sconto sul rasoio elettrico Braun

Il rasoio elettrico Braun, con la sua rasatura profonda semplificata, offre un'esperienza di rasatura avanzata grazie alle tre lame flessibili che si adattano perfettamente ai contorni del viso. Questa caratteristica assicura una rasatura precisa e confortevole.

La tecnologia AutoSense è una vera rivoluzione nella rasatura. Questa innovativa funzione rileva e adatta automaticamente la potenza del rasoio alla densità della barba, garantendo una rasatura efficiente. Grazie a questa tecnologia, il rasoio è in grado di catturare e tagliare più peli ad ogni passaggio. Il sistema EasyClean facilita la manutenzione del rasoio.

Con questa funzione, è possibile effettuare una pulizia rapida e semplice senza dover rimuovere la testina del rasoio uomo. La batteria al Li-Ion offre prestazioni eccezionali, consentendo fino a 3 settimane di rasatura con una sola ricarica (50 minuti). Inoltre, con la ricarica rapida di soli 5 minuti, è possibile ottenere una rasatura completa, ideale per chi è sempre di fretta.

Questo rasoio barba elettrico è completamente impermeabile, consentendo un utilizzo Wet&Dry. Può essere utilizzato sotto la doccia senza problemi, offrendo una flessibilità d'uso senza precedenti. Inoltre, l'accessorio regolabarba incluso permette di creare stili di barba diversi, con regolazioni da 0,5 mm a 7 mm.

Amazon oggi pensa alla tua cura personale e lo fa mettendo in sconto del 21% il rasoio elettrico Braun Serie 5 vendendolo, così, a 79,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.