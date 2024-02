Barba IMPECCABILE con il Rasoio elettrico Braun in OFFERTA SPECIALE

Per una rasatura impeccabile ogni giorno scegli il top di gamma dei rasoi! Parliamo ovviamente del Rasoio Elettrico per Barba Braun Series 5, oggi disponibile su Amazon a soli 64 euro con uno sconto dell'8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell'offerta per fare o farti un regalo speciale!

Rasoio Elettrico per Barba Braun Series 5: tutte le modalità di utilizzo

Il Rasoio Elettrico per Barba Braun Series 5 è un accessorio perfetto per ottenere risultati come dal barbiere direttamente a casa.

Lo strumento permette di catturare anche i peli più difficili grazie a lame ultra affilate fornendo un’uniformità ottimale su qualsiasi tipo di barba.

È progettato anche per il taglio dei capelli: grazie al selettore di precisione del tagliacapelli uomo potrai scegliere tra 40 impostazioni di lunghezza con intervalli di precisione da 0,5 mm, quindi avendo un controllo del 100%.

Il rasoio è impermeabile al 100%, quindi può essere utilizzato anche sotto la doccia con la massima sicurezza, ed è facilissimo da pulire. Inoltre è dotato di una potente batteria Li-Ion con autonomia di 100 minunti senza fili, con lame ultra affilate e una custodia per essere riposto in bagno.

Gli accessori per lo styling inclusi nella confezione, in più, ti aiutano a ottenere linee precise e rifiniture uniformi per un risultato perfetto. Nello specifico nella promozione, insieme al rasoio, sono compresi: una Testina del rifinitore di precisione, un Pettine di precisione per barba (0,5-10 mm), un Pettine di precisione per capelli (10,5-20 mm), un Pettine per la sfumatura della barba, un Mini rasoio a lamina, una Spazzolina di pulizia e una Custodia.

Oggi il Rasoio Elettrico per Barba Braun Series 5 è disponibile su Amazon a soli 64 euro con uno sconto dell'8%. Approfitta il prima possibile dell'offerta per fare o farti un regalo speciale!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.