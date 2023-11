Barba IMPECCABILE con il rasoio elettrico Braun IN MAXI SCONTO

Braun è un'azienda tedesca con una lunga storia nella produzione di prodotti per la cura personale. Oggi, con gli sconti Black Friday, il rasoio elettrico Braun Series 7 è in offerta con uno sconto del 28% e un costo finale di 129,99€.

Sconto TOP sul rasoio elettrico Braun

Il rasoio elettrico per barba offre una esperienza di rasatura avanzata, garantendo una precisione e un comfort ottimali. L'adattamento a 360° consente una rasatura uniforme anche nelle aree difficili da raggiungere, offrendo una performance completa.

Grazie alla tecnologia AutoSense, questo rasoio è in grado di rilevare e adattare la potenza in base alla densità della barba. Ciò significa che può affrontare anche le barbe più difficili, catturando e tagliando molti peli ad ogni passaggio. Questa caratteristica non solo assicura una rasatura efficiente ma si adatta alle esigenze individuali dell'utente.

La batteria al Li-Ion offre una notevole autonomia, consentendo fino a 3 settimane di rasatura con una singola carica, pari a circa 50 minuti di utilizzo continuo. Inoltre, con una ricarica rapida di soli 5 minuti, è possibile ottenere una rasatura completa, ideale per chi è sempre in movimento.

La versatilità è ulteriormente potenziata dalla caratteristica Wet&Dry, rendendo il rasoio completamente impermeabile. Questo permette agli utenti di utilizzarlo sia con la pelle asciutta che durante la doccia, offrendo una flessibilità d'uso che si adatta alle preferenze personali. L'aggiunta di un accessorio rifinitore di precisione per baffi e basette completa il pacchetto, offrendo agli utenti la possibilità di ottenere un look impeccabile e curato.

Oggi il rasoio elettrico Braun è in sconto del 28% su Amazon per un prezzo finale di 129,99€. Approfittane subito!

