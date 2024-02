Banco BPM: ZERO costi carta, ZERO costi bonifici e ZERO canone sul nuovo Conto You

Banco BPM è una delle principali banche italiane, nata dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano nel 2017. La banca si distingue per la sua attenzione alle esigenze dei clienti e per l'offerta di soluzioni innovative e personalizzate e oggi la promozione attiva è davvero imperdibile: è possibile aprire il Conto You che prevede zero costi sulla carta, zero costi dei bonifici e canone zero.

Con Banco BPM non avrai alcun costo aggiuntivo sul tuo Conto You

Con il Conto You, puoi godere di numerosi vantaggi senza alcun canone annuale. I bonifici nell'area euro sono gratuiti e potrai gestire il tuo conto comodamente online senza alcun costo aggiuntivo. Grazie all'Internet Banking e al Phone Banking, avrai accesso immediato alle tue operazioni bancarie, mentre l'estrazione del conto e le comunicazioni sono disponibili online senza alcun costo.

Il conteggio degli interessi e delle competenze è incluso, così come i prelievi senza commissioni presso gli ATM. L'operatività è illimitata, permettendoti di gestire il tuo conto senza restrizioni. Inoltre, potrai usufruire del trading base senza costi aggiuntivi.

Zero costi anche per la carta di debito, che potrai richiedere contestualmente all'apertura del conto online per evitare ogni costo di emissione e canone annuale. Questa carta ti offre la massima comodità: puoi utilizzarla ovunque nel mondo per prelevare e acquistare online, e puoi pagare tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e altre piattaforme. La carta è realizzata al 100% con plastica riciclata.

Con l'identità digitale inclusa nel Conto You, potrai firmare digitalmente contratti e accedere facilmente ai servizi di consulenza e acquisto a distanza, aumentando la sicurezza e semplificando le operazioni. E se desideri aprire il Conto You senza perderti nella burocrazia, non preoccuparti: Banco BPM si occuperà di tutte le pratiche amministrative necessarie.

Banco BPM, dunque, mette a disposizione dei clienti la possibilità di aprire il Conto You senza costi di alcun tipo: zero canone, zero costi su carta e zero costi sui bonifici!

