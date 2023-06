Banca Sella e IKEA: ancora tempo per ricevere la gift card da 100€

La rinomata azienda svedese di mobili e arredamento, IKEA, si unisce a Banca Sella in una nuova collaborazione, che permette di ottenere una carta regalo IKEA del valore massimo di 100 euro. Aprire un Conto Sella per la prima volta è tutto ciò che serve per poter accedere a questa ottima offerta: i piani disponibili offrono numerosi vantaggi, tra cui prelievi gratuiti illimitati, bonifici online gratuiti e una carta di debito gratuita con IBAN italiano.

Ecco come accedere alla promozione Sella e IKEA

Hai mai sognato di rinnovare il tuo spazio vitale con l'iconico design di IKEA? Ora potrebbe essere il momento perfetto per farlo, grazie alla nuova collaborazione tra Banca Sella e IKEA. Questa incredibile opportunità ti offre la possibilità di ottenere una carta regalo IKEA dal valore di 100 euro semplicemente aprendo un Conto Sella per la prima volta. Potrai utilizzare la carta regalo per acquistare ciò che preferisci: mobili, accessori o decorazioni, di qualsiasi tipo, marchiati IKEA.

Scegliere il Conto Sella che preferisci è il primo passo. I piani sono tre e tutti offrono una serie di vantaggi bancari che vanno ben oltre la semplice carta regalo. Con prelievi gratuiti illimitati presso gli sportelli automatici Sella, potrai accedere ai tuoi fondi in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Inoltre, i bonifici online gratuiti e illimitati, sia in Italia che nei Paesi SEE ti consentiranno di gestire le tue finanze in modo semplice ed efficiente.

Un altro vantaggio eccezionale è la carta di debito gratuita con IBAN italiano inclusa in tutti i piani. Questa carta ti permetterà di effettuare acquisti in modo sicuro sia online che presso i negozi fisici, godendo di tutti i privilegi di una carta di debito tradizionale. Inoltre, i piani offrono funzionalità extra come un salvadanaio digitale, statistiche dettagliate, trasferimenti di denaro e la possibilità di collegare i conti di altre banche, garantendoti un controllo completo sulle tue finanze.

Aprire un Conto Sella Start ti garantirà una carta regalo del valore di 50 euro. Se sei alla ricerca di un'esperienza più completa con una vasta gamma di vantaggi e servizi aggiuntivi, puoi optare per il piano Premium al costo di soli 5 euro al mese. Se, invece, vuoi una soluzione che ti permetta di condividere le spese con amici, familiari o coinquilini, il piano Circle a 8 euro al mese è la scelta ideale per te. Con questi utili due piani, il valore della carta regalo IKEA sale a 100 euro.

Ma attenzione, l'offerta ha una scadenza. Per poter ricevere la tua carta regalo IKEA gratuita, è necessario aprire online un Conto Sella Start, Premium o Circle entro la fine di giugno e accreditare lo stipendio entro il 5 luglio. Puoi farlo direttamente online e in pochi minuti, a questo link.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.