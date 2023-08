Banca Sella e DAZN insieme per offrirti due mesi di sport gratis

Ami lo sport? Banca Sella, in collaborazione con il noto servizio di streaming DAZN, offre a tutti gli appassionati l'opportunità di vivere l'emozione del proprio sport preferito ovunque si trovino, grazie a una nuova promozione: aprendo un Conto Sella e accreditando il proprio stipendio entro il 31 ottobre, tutti i nuovi utenti potranno ottenere ben 2 mesi di abbonamento DAZN Standard a costo zero.

Conto Sella, ecco tutti i vantaggi

Banca Sella si impegna a offrire servizi bancari di alta qualità che rendono la gestione delle tue finanze un'esperienza piacevole e agevole. Con un Conto Sella, non dovrai più preoccuparti delle commissioni sui prelievi dagli sportelli automatici Sella perché avrai accesso a prelievi gratuiti illimitati ovunque tu sia. Inoltre, i bonifici online gratuiti e illimitati, sia in Italia che nei Paesi SEE, semplificano ulteriormente il trasferimento di denaro in modo veloce ed efficiente.

Ogni piano di Conto Sella include una carta di debito gratuita con IBAN italiano. Questa carta offre la comodità di fare acquisti online e presso i negozi fisici in tutta sicurezza, garantendo che le tue transazioni siano gestite con la massima affidabilità. Con il Conto Sella, avrai accesso a funzionalità extra che ti daranno un controllo completo sulle tue finanze. Questo include un salvadanaio digitale per risparmiare in modo intelligente, statistiche dettagliate per tenere traccia delle tue spese e la possibilità di collegare i conti di altre banche, mettendo tutte le tue risorse finanziarie a portata di mano.

Grazie alla promozione Banca Sella e DAZN, aprire un Conto Sella è ancora più conveniente: registrati comodamente online e ricorda di accreditare lo stipendio entro la fine di ottobre per ricevere due mesi di abbonamento DAZN Standard in regalo. Per tutti gli appassionati e i tifosi sportivi, si tratta davvero di un'ottima opportunità per seguire la propria disciplina (calcio, basket, tennis, ciclismo e tante altre) del cuore comodamente dal proprio divano oppure in viaggio, senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.