Banca Sella: con Time Deposit ottieni un tasso al 5% lordo

Vuoi attivare un nuovo conto deposito sicuro, che ti permetta di risparmiare e offra condizioni vantaggiose? Time Deposit di Banca Sella è la soluzione che fa per te. Si tratta infatti di un conto flessibile, che ti permette di scegliere importo e durata del vincolo a seconda delle tue esigenze. È poi accessibile, non ha nessun costo di apertura o chiusura e prevede un importo minimo di 1.000 euro. Infine, cosa più importante, ti offre un tasso garantito, con l’accredito degli interessi maturati sul conto alla scadenza del vincolo. Banca Sella offre anche un’ulteriore e interessante iniziativa. Attivando Time Deposit, infatti, è garantito un tasso al 5% lordo per 12 mesi. Si tratta di una promozione a tempo, valida fino al 31 novembre 2023.

Time Deposit di Banca Sella: i dettagli della promozione

Per attivare Time Deposit, è necessario essere titolari di un conto corrente Sella, aver aderito al servizio di consulenza finanziaria offerto dalla banca e conferito nuova liquidità. Con ciò si intende ogni somma depositata in Banca Sella fino a 60 giorni prima la richiesta di attivazione di Time Deposit, al netto delle uscite riscontrate nello stesso periodo di riferimento. Per un importo di 10.000 euro con tasso al 5% lordo per 12 mesi, considerando anche la tassazione del 26% a cui sono soggetti i tassi di interesse, il tasso netto sarà di 3,7%. A ciò devi anche aggiungere l’imposta di bollo annuale dello 0,20% della somma in giacenza (in questo caso corrispondente a 20 euro). Ciò significa che il rendimento netto che otterrai in un anno sarà di 350 euro.

Scaricando l’app Sella o utilizzando l’Internet Banking puoi calcolare direttamente il tuo rendimento finale. Se hai già attivato Time Deposit, ma hai intenzione di chiuderlo prima della scadenza, puoi estinguere il conto senza penale, ma in questo caso non potrai beneficiare degli interessi maturati. Hai bisogno di ulteriore aiuto o vuoi saperne di più? Contatta Sella e affidati ad un referente del gruppo che ti guiderà passo passo per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

