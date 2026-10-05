Banca Mediolanum riconosce il 4% di interessi sui depositi a 6 mesi

Banca Mediolanum ha avviato una nuova promozione, nell’ambito della quale offre il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi. L’importo minimo del conto deposito è pari a 100 euro, quello massimo invece 500.000 euro.
L’iniziativa richiede l’apertura del conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, la richiesta di costituzione di un conto deposito entro il 6 novembre, più l’accredito dello stipendio entro sette giorni la scadenza del deposito stesso. Per aprire un nuovo conto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta.
Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum con tasso fisso al 4% dall’inizio alla fine. I clienti della banca possono inoltre richiedere lo svincolo dei soldi in anticipo, senza temere di perdere gli interessi maturati fino a quel momento, a differenza di quanto accade con le altre banche.
L’altro pilastro della promo è SelfyConto, un conto corrente a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per i clienti under 30. In seguito il costo del canone diventa 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo di nuovo tramite l’accredito dello stipendio oppure spendendo 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.
La carta di debito in questione si chiama Mediolanum Card, dispone del circuito di pagamento internazionale Mastercard e, di conseguenza, può essere utilizzata in tutto il mondo, sia nei negozi fisici che online. Il canone della carta in formato virtuale è sempre gratuito, mentre quello per il formato fisico è gratuito il primo anno e poi 10 euro l’anno.
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