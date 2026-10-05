Banca Mediolanum riconosce il 4% di interessi sui depositi a 6 mesi

Banca Mediolanum ha avviato una nuova promozione, nell’ambito della quale offre il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi. L’importo minimo del conto deposito è pari a 100 euro, quello massimo invece 500.000 euro.

L’iniziativa richiede l’apertura del conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, la richiesta di costituzione di un conto deposito entro il 6 novembre, più l’accredito dello stipendio entro sette giorni la scadenza del deposito stesso. Per aprire un nuovo conto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta.

Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum con tasso fisso al 4% dall’inizio alla fine. I clienti della banca possono inoltre richiedere lo svincolo dei soldi in anticipo, senza temere di perdere gli interessi maturati fino a quel momento, a differenza di quanto accade con le altre banche.

L’altro pilastro della promo è SelfyConto, un conto corrente a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per i clienti under 30. In seguito il costo del canone diventa 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo di nuovo tramite l’accredito dello stipendio oppure spendendo 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

La carta di debito in questione si chiama Mediolanum Card, dispone del circuito di pagamento internazionale Mastercard e, di conseguenza, può essere utilizzata in tutto il mondo, sia nei negozi fisici che online. Il canone della carta in formato virtuale è sempre gratuito, mentre quello per il formato fisico è gratuito il primo anno e poi 10 euro l’anno.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.