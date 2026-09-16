Banca Mediolanum offre un conto deposito remunerato al 4% per sei mesi

Le persone che vogliono guadagnare sui propri risparmi in modo sicuro possono valutare la promo Time Deposit 4% di Banca Mediolanum, grazie alla quale si ottiene il 4% annuo lordo sulle somme depositate per i primi sei mesi, fino a un importo massimo di 500.000 euro. Le somme sono svincolabili in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Una delle condizioni necessarie per beneficiare del 4% sul conto deposito a tempo è la sottoscrizione di un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre. Entro la settimana successiva, poi, occorre richiedere la costituzione di un deposito a sei mesi, versando un importo minimo di 100 euro e massimo di 500.000 euro.

L'ultimo requisito da soddisfare è l'accredito dello stipendio sul nuovo conto aperto entro una settimana prima della scadenza del deposito. Come accennato prima, le somme sono svincolabili in ogni momento senza che vengano persi gli interessi maturati fin lì, a differenza invece di quanto accade di solito con altre promozioni simili.

Tornando al conto corrente, SelfyConto è a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. In seguito il costo del canone passa a 3,75 euro al mese, con l'opportunità però di azzerare il prezzo effettuando l'accredito della propria busta paga oppure spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito Mediolanum Card.

La Mediolanum Card è la carta associata al conto corrente online di Banca Mediolanum ed è disponibile in due formati: digitale o fisica. La prima versione, cioè quella digitale, prevede il canone gratuito, la seconda invece ha un costo di 10 euro all'anno dopo i primi dodici mesi a costo zero.

A tutto ciò, infine, si aggiungono i servizi gratuiti come l'addebito delle utenze, i prelievi presso gli ATM dei Paesi Ue, l'invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, nonché l'assistenza via chat e il consulente finanziario dedicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.