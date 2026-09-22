Banca Mediolanum offre il 4% di interessi sui depositi a sei mesi con somme sempre svincolabili

Chi ha la fortuna di avere un patrimonio in denaro consistente in banca, ma allo stesso tempo non se la sente di investire nei prodotti suggeriti dall'istituto stesso, può ugualmente guadagnare dai propri risparmi aprendo un conto deposito remunerato. A questo proposito segnaliamo l'offerta di Banca Mediolanum, grazie alla quale è possibile ottenere il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi.

Per beneficiare del tasso di interesse in promozione è sufficiente aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 31 ottobre, richiedere la costituzione di un conto deposito a tempo entro il 6 novembre, e accreditare il proprio stipendio sul nuovo conto entro una settimana prima della scadenza del deposito.

Time Deposit Mediolanum è il nome del conto deposito di Banca Mediolanum, su cui viene riconosciuto in via promozionale il 4% annuo lordo per i primi sei mesi. L'importo minimo con cui si può aprire il conto è 100 euro, quello massimo invece 500.000 euro. Indipendentemente dalla somma scelta, quest'ultima è svincolabile in qualsiasi momento mantenendo gli interessi.

Come dicevamo all'inizio, la chiave di accesso alla promo è SelfyConto, conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. Al termine dei primi 12 mesi, o comunque dopo i 30 anni, il canone del conto passa a 3,75 euro al mese, ma la banca concede la possibilità di azzerarlo tramite l'accredito dello stipendio o una spesa mensile di 500 euro.

Associata al conto corrente vi è poi la Mediolanum Card, la carta di debito di Banca Mediolanum che integra come circuito di pagamento internazionale Mastercard e con cui si possono effettuare prelievi gratuiti in Italia e negli altri Paesi Ue. È disponibile in due formati: digitale, con canone gratuito anche dopo il primo anno, e fisica, che presenta un canone azzerato per i primi 12 mesi e in seguito 10 euro l'anno.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.