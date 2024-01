Banca Mediolanum lancia SelfyConto: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

SelfyConto di Banca Mediolanum è un nuovo conto corrente che va ad arricchire il panorama finanziaria. Si tratta di un'opzione che garantisce convenienza e gestione finanziaria facile per tutti i nuovi clienti.

Questo conto è stato pensato in particolare per gli Under 30, i quali beneficeranno del canone gratuito finché non compiranno i 30 anni. Anche gli altri utenti non pagheranno il canone, ma soltanto per il primo anno.

SelfyConto di Banca Mediolanum: niente costi e possibilità di guadagno

SelfyConto non è soltanto conveniente. Banca Mediolanum tiene molto all'ambiente, quindi ha prodotto una carta di debito esclusivamente in PVC riciclato.

La sostenibilità, insomma, messa ai primi posti dalla banca. Non soltanto vantaggi finanziari, ma una mission volta alla riduzione dell'impatto ambientale.

Niente più spese da pagare con SelfyConto, poiché bonifici, utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV, e ricariche telefoniche sono GRATUITE. A ciò si aggiungo anche tutti i prelievi nell’Eurozona. Insomma, hai garantita la massima libertà finanziaria.

L’app Mediolanum ti consente una gestione del conto in autonomia e senza particolari problemi. Con dei semplici tap, potrai accedere a tutti i servizi bancari, con la possibilità di controllare i movimenti giornalieri e mensili.

Tramite l'app, inoltre, puoi effettuare pagamenti con diversi dispositivi (smartphone, smartwatch o tablet) tramite i wallet digitali.

Inoltre, hai la possibilità di fare trading online attraverso l’apposita funzionalità, la quale ti consente l’accesso in tempo reale in 24 mercati internazionali.

Se hai dei risparmi fermi da qualche parte, adesso puoi vincolarli con SelfyConto per 6 mesi ottenendo un tasso di rendimento anno lordo del 5%.

Inoltre, chi apre SelfyConto e accredita lo stipendio può godere di un 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Puoi svincolare le somme quando vuoi, senza perdere gli interessi che hai maturato.

SelfyConto di Banca Mediolanum è la giusta opportunità di conto che stavi aspettando, soprattutto se desideri un'esperienza bancaria priva di costi, con la possibilità di far maturare anche i tuoi risparmi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.